Ключников Григорий Ильин 28.01.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ключников Григорий Ильин

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

28.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1873

Отец: Ключников Илья Григорьев

Мать: Ключникова Евдокия Иванова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
30.01.1873
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: дер. Змиевки временнообязанные крестьяне Спиридон Андреев и Софья Семенова
Бракосочетание
02.10.1892

Жена: Ключникова(Наседкина) (Наседкина) Мария Алексеевна

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.10.1893

Дочь: (Ключникова) Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Ключникова(Наседкина) (Наседкина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
10.02.1895

Сын: Ключников Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Ключникова(Наседкина) (Наседкина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Бахарева (Ключникова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Ключникова(Наседкина) (Наседкина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Ключникова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Ключникова(Наседкина) (Наседкина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Ключникова) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Ключникова(Наседкина) (Наседкина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
07.04.1905

Сын: Ключников Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Ключникова(Наседкина) (Наседкина) Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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