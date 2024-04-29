Ключников Григорий Ильин
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения28.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1873
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
30.01.1873
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: дер. Змиевки временнообязанные крестьяне Спиридон Андреев и Софья Семенова
Бракосочетание
02.10.1892
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.10.1893
Рождение ребёнка
10.02.1895
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Ключникова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Ключникова(Наседкина) (Наседкина) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
07.04.1905
Смерть
Неизвестно