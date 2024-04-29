Ключников Дмитрий Григорьевич 10.02.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ключников Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1895

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1895

Отец: Ключников Григорий Ильин

Мать: Ключникова(Наседкина) (Наседкина) Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключникова (Анисимова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1918

Дочь: (Ключникова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ключникова (Анисимова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1923

Сын: Ключников Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ключникова (Анисимова) Татьяна Ивановна

Смерть
1977

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