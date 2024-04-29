Ключников Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1895
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1918
Дочь: (Ключникова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ключникова (Анисимова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1923
Сын: Ключников Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ключникова (Анисимова) Татьяна Ивановна
Смерть
1977