Ключникова (Анисимова) Татьяна Ивановна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ключникова (Анисимова) Татьяна Ивановна

Место рождения

с. Шишкино

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Шишкино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключников Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
24.01.1918

Дочь: (Ключникова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
10.02.1923

Сын: Ключников Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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