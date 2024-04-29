Ключникова (Анисимова) Татьяна Ивановна
Место рожденияс. Шишкино
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Шишкино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1918
Дочь: (Ключникова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
10.02.1923
Сын: Ключников Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ключников Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно