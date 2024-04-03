Ключников Григорий Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Ключников Гавриил Андреев
Мать: ?
Бракосочетание
12.02.1845
Рождение ребёнка
12.07.1850
Мать ребёнка: Ключникова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Варфоломеева
Рождение ребёнка
01.08.1852
Рождение ребёнка
23.12.1853
Рождение ребёнка
13.08.1855
Рождение ребёнка
18.01.1859
Дочь: Челенкова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Григорьевна
Мать ребёнка: Ключникова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Варфоломеева
Сельцо Михайловка Змеевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
ГАРО Ф.627 оп.248 д.154 л 618об
Смерть
Неизвестно