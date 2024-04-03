Ключников Григорий Гаврилов 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ключников Григорий Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ключников Гавриил Андреев

Мать: ?

Бракосочетание
12.02.1845

Жена: Ключникова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Варфоломеева

Рождение ребёнка
12.07.1850

Сын: Ключников Илья Григорьев

Мать ребёнка: Ключникова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Варфоломеева

Рождение ребёнка
01.08.1852

Дочь: (Ключникова) Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Ключникова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Варфоломеева

Рождение ребёнка
23.12.1853

Сын: Ключников Федор Григорьев

Мать ребёнка: Ключникова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Варфоломеева

Рождение ребёнка
13.08.1855

Дочь: (Ключникова) Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Ключникова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Варфоломеева

Рождение ребёнка
18.01.1859

Дочь: Челенкова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Григорьевна

Мать ребёнка: Ключникова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Варфоломеева

Сельцо Михайловка Змеевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
ГАРО Ф.627 оп.248 д.154 л 618об
Смерть
Неизвестно

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