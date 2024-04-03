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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Сачкова(Ключникова) (Ключникова) Акулина Гавриловна

Отец ребёнка: Ключников Гавриил Андреев

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ключников Петр Гаврилов

Отец ребёнка: Ключников Гавриил Андреев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ключников Григорий Гаврилов

Отец ребёнка: Ключников Гавриил Андреев

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Хренова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Гаврилова

Отец ребёнка: Ключников Гавриил Андреев

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