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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Сачкова(Ключникова) (Ключникова) Акулина Гавриловна
Отец ребёнка: Ключников Гавриил Андреев
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Ключников Гавриил Андреев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ключников Григорий Гаврилов
Отец ребёнка: Ключников Гавриил Андреев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Хренова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Гаврилова
Отец ребёнка: Ключников Гавриил Андреев