Ключников Гавриил Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Сачкова(Ключникова) (Ключникова) Акулина Гавриловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ключников Григорий Гаврилов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Хренова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Гаврилова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно