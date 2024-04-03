Ключников Гавриил Андреев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ключников Гавриил Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Сачкова(Ключникова) (Ключникова) Акулина Гавриловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ключников Петр Гаврилов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ключников Григорий Гаврилов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Хренова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Гаврилова

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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