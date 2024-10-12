Сачкова(Ключникова) (Ключникова) Акулина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти14.07.1897
ПолЖенский
Мать
Дети
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Рождение
1814
Отец: Ключников Гавриил Андреев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев
с. Старокленское
Рождение ребёнка
27.10.1836
Дочь: (Сачкова) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев
с. Старокленское Раненбургского уезда
упоминается как крепостная крестьянка помещика Козлова
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Сачкова) Аксинья Андреева
Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев
Рождение ребёнка
26.10.1841 ст.
Сын: Сачков Спиридон Андреевич
Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев
Рождение ребёнка
26.04.1844
Сын: Сачков ?
Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев
Рождение ребёнка
11.08.1850
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Сачкова) Васса2 (Василиса) Андреевна
Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
04.09.1854
Дочь: (Сачкова) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев
Смерть
14.07.1897
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От старости в возрасте 86 лет | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 22об.-23