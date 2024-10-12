Сачкова(Ключникова) (Ключникова) Акулина Гавриловна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Ключникова) (Ключникова) Акулина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

14.07.1897

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ключников Гавриил Андреев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сачков Семен Андреевич

Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев

с. Старокленское
Рождение ребёнка
27.10.1836

Дочь: (Сачкова) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев

с. Старокленское Раненбургского уезда
упоминается как крепостная крестьянка помещика Козлова
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сачков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Сачкова) Аксинья Андреева

Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев

Рождение ребёнка
26.10.1841 ст.

Сын: Сачков Спиридон Андреевич

Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев

Рождение ребёнка
26.04.1844

Сын: Сачков ?

Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев

Рождение ребёнка
11.08.1850

Дочь: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Васса1 (Василиса) Андреева (Меркулова)

Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Сачкова) Васса2 (Василиса) Андреевна

Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
04.09.1854

Дочь: (Сачкова) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Сачков Андрей Прокофьев

Смерть
14.07.1897
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От старости в возрасте 86 лет | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 22об.-23

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