(Сачкова) Аксинья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти17.05.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
09.10.1855
Муж: Макаров Егор Иванов
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
30.01.1870
Сын: Макаров Семен Егоров
Отец ребёнка: Макаров Егор Иванов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Макаров Павел Егоров
Отец ребёнка: Макаров Егор Иванов
Рождение ребёнка
14.01.1874
Дочь: (Макарова) Анна Егорова
Отец ребёнка: Макаров Егор Иванов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Макаров Егор Иванов
Рождение ребёнка
02.06.1878
Дочь: (Макарова) Акулина Егорова
Отец ребёнка: Макаров Егор Иванов
Смерть
17.05.1915