(Сачкова) Аксинья Андреева 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сачкова) Аксинья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

17.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Сачков Андрей Прокофьев

Мать: Сачкова(Ключникова) (Ключникова) Акулина Гавриловна

Бракосочетание
09.10.1855

Муж: Макаров Егор Иванов

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
30.01.1870

Сын: Макаров Семен Егоров

Отец ребёнка: Макаров Егор Иванов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Макаров Павел Егоров

Отец ребёнка: Макаров Егор Иванов

Рождение ребёнка
14.01.1874

Дочь: (Макарова) Анна Егорова

Отец ребёнка: Макаров Егор Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1875

Сын: Макаров Иван Егорович

Отец ребёнка: Макаров Егор Иванов

Рождение ребёнка
02.06.1878

Дочь: (Макарова) Акулина Егорова

Отец ребёнка: Макаров Егор Иванов

Смерть
17.05.1915

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