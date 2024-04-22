Макаров Егор Иванов 03.04.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Егор Иванов

Макаров Егор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1836

Отец: Макаров Иван Макаров

Мать: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна

Бракосочетание
09.10.1855

Жена: (Сачкова) Аксинья Андреева

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
30.01.1870

Сын: Макаров Семен Егоров

Мать ребёнка: (Сачкова) Аксинья Андреева

Рождение ребёнка
1872

Сын: Макаров Павел Егоров

Мать ребёнка: (Сачкова) Аксинья Андреева

Рождение ребёнка
14.01.1874

Дочь: (Макарова) Анна Егорова

Мать ребёнка: (Сачкова) Аксинья Андреева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1875

Сын: Макаров Иван Егорович

Мать ребёнка: (Сачкова) Аксинья Андреева

Рождение ребёнка
02.06.1878

Дочь: (Макарова) Акулина Егорова

Мать ребёнка: (Сачкова) Аксинья Андреева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.