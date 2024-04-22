Макаров Егор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1836
Бракосочетание
09.10.1855
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
30.01.1870
Сын: Макаров Семен Егоров
Мать ребёнка: (Сачкова) Аксинья Андреева
Рождение ребёнка
1872
Сын: Макаров Павел Егоров
Мать ребёнка: (Сачкова) Аксинья Андреева
Рождение ребёнка
14.01.1874
Дочь: (Макарова) Анна Егорова
Мать ребёнка: (Сачкова) Аксинья Андреева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: (Сачкова) Аксинья Андреева
Рождение ребёнка
02.06.1878
Дочь: (Макарова) Акулина Егорова
Мать ребёнка: (Сачкова) Аксинья Андреева
Смерть
Неизвестно