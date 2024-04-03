Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Семенов Федосий Иванов

Мать: Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван Макаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван Макаров

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Макарова) Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Макаров Иван Макаров

Рождение ребёнка
1824

Сын: Макаров Иван Иванов

Отец ребёнка: Макаров Иван Макаров

Рождение ребёнка
1827

Сын: Макаров Дементий (Дмитрий) Иванов

Отец ребёнка: Макаров Иван Макаров

Рождение ребёнка
1829

Сын: Макаров Леон Иванов

Отец ребёнка: Макаров Иван Макаров

Рождение ребёнка
1831

Сын: Макаров Рекрут Василий Иванов

Отец ребёнка: Макаров Иван Макаров

Рождение ребёнка
1833

Сын: Макаров Артемий Иванов

Отец ребёнка: Макаров Иван Макаров

Рождение ребёнка
03.04.1836

Сын: Макаров Егор Иванов

Отец ребёнка: Макаров Иван Макаров

Смерть
Неизвестно

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