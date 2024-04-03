Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Семенов Федосий Иванов
Мать: Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Иван Макаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Иван Макаров
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Макарова) Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Макаров Иван Макаров
Рождение ребёнка
1824
Сын: Макаров Иван Иванов
Отец ребёнка: Макаров Иван Макаров
Рождение ребёнка
1827
Сын: Макаров Дементий (Дмитрий) Иванов
Отец ребёнка: Макаров Иван Макаров
Рождение ребёнка
1829
Сын: Макаров Леон Иванов
Отец ребёнка: Макаров Иван Макаров
Рождение ребёнка
1831
Сын: Макаров Рекрут Василий Иванов
Отец ребёнка: Макаров Иван Макаров
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Макаров Иван Макаров
Рождение ребёнка
03.04.1836
Сын: Макаров Егор Иванов
Отец ребёнка: Макаров Иван Макаров
Смерть
Неизвестно