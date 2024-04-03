Анна Григорьевна 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Семенов Григорий Федосеевич

Отец ребёнка: Семенов Федосий Иванов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Семенов Михаил Федосеев

Отец ребёнка: Семенов Федосий Иванов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Семенова) Матрона Федосеевна

Отец ребёнка: Семенов Федосий Иванов

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна

Отец ребёнка: Семенов Федосий Иванов

Смерть
Неизвестно

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