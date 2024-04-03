Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Семенов Григорий Федосеевич
Отец ребёнка: Семенов Федосий Иванов
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Семенов Федосий Иванов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Семенова) Матрона Федосеевна
Отец ребёнка: Семенов Федосий Иванов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна
Отец ребёнка: Семенов Федосий Иванов
Смерть
Неизвестно