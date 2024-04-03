Макаров Иван Иванов 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Макаров Иван Макаров

Мать: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна

Бракосочетание
03.10.1843

Жена: Макарова(Селявина) (Селявина) Анастасия Федотовна Старшая

Рождение ребёнка
12.07.1845

Сын: Макаров Иван Иванов

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Анастасия Федотовна Старшая

Рождение ребёнка
1848

Сын: Макаров Федор Иванов

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Анастасия Федотовна Старшая

Рождение ребёнка
20.04.1850

Сын: Макаров Семен Иванов

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Анастасия Федотовна Старшая

Рождение ребёнка
28.02.1852

Дочь: (Макарова) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Анастасия Федотовна Старшая

Рождение ребёнка
25.02.1855

Дочь: Осипова(Макарова) (Макарова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Анастасия Федотовна Старшая

Рождение ребёнка
1857

Сын: Макаров Павел Иванов

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Анастасия Федотовна Старшая

Смерть
Неизвестно

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