Макаров Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
03.10.1843
Рождение ребёнка
12.07.1845
Сын: Макаров Иван Иванов
Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Анастасия Федотовна Старшая
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
20.04.1850
Рождение ребёнка
28.02.1852
Рождение ребёнка
25.02.1855
Рождение ребёнка
1857
Смерть
Неизвестно