Макарова(Селявина) (Селявина) Анастасия Федотовна Старшая
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
03.10.1843
Муж: Макаров Иван Иванов
Рождение ребёнка
12.07.1845
Сын: Макаров Иван Иванов
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Макаров Федор Иванов
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
Рождение ребёнка
20.04.1850
Сын: Макаров Семен Иванов
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
Рождение ребёнка
28.02.1852
Дочь: (Макарова) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
Рождение ребёнка
25.02.1855
Дочь: Осипова(Макарова) (Макарова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Макаров Павел Иванов
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
Смерть
Неизвестно