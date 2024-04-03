Селявин Федот Егоров
Место рожденияЖуравлевка Раненбургского уезда
Дата рождения16.05.1792
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1792
Отец: Селявин Егор Андреев
Журавлевка Раненбургского уезда
упоминается как крестьянин майора Петра Васильевича Скворцова
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
16.05.1792
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: Тимофей Ильин и Агафья Данилова
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна
Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна
Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1823
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Селявина) Прасковья Федотова
Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна
Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
26.01.1836
Дочь: (Селявина) Агафья Федотова
Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1854
Журавлевка Раненбургского уезда