Селявин Федот Егоров 16.05.1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Федот Егоров

Место рождения

Журавлевка Раненбургского уезда

Дата рождения

16.05.1792

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1792

Отец: Селявин Егор Андреев

Мать: Селявина Матрона Егоровна

Журавлевка Раненбургского уезда
упоминается как крестьянин майора Петра Васильевича Скворцова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна

Крещение
16.05.1792
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: Тимофей Ильин и Агафья Данилова
Рождение ребёнка
1816

Сын: Селявин Семен Федотов

Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна

Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1821

Сын: Селявин Афанасий Федотов

Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна

Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Селявина) Елена (Алена) Федотова

Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Селявина) Прасковья Федотова

Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Макарова(Селявина) (Селявина) Анастасия Федотовна Старшая

Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Селявин Архип Федотов

Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна

Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Селявина) Анастасия Федотовна Меньшая

Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна

Рождение ребёнка
26.01.1836

Дочь: (Селявина) Агафья Федотова

Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1854
Журавлевка Раненбургского уезда

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