Селявин Семен Федотов 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Семен Федотов

Место рождения

Журавлевка Раненбургского уезда

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1796 г.р.

Жена

1819 г.р.
1815 г.р.
1823 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Селявин Федот Егоров

Мать: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна

Журавлевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина 1Я Жена Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина 3Я Жена Татьяна Архиповна

Семен третьим браком
Бракосочетание
06.?.1836

Жена: (Челушкина) Анна Осиповна

Семен вторым браком
Рождение ребёнка
14.03.1836

Дочь: (Селявина) Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Селявина 1Я Жена Евдокия Федоровна

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Селявина) Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Селявина 3Я Жена Татьяна Архиповна

Рождение ребёнка
15.07.1844

Сын: Селявин Владимир Семенович

Мать ребёнка: (Челушкина) Анна Осиповна

Рождение ребёнка
26.08.1850

Сын: Селявин Иван Семенович

Мать ребёнка: Селявина 3Я Жена Татьяна Архиповна

Рождение ребёнка
17.09.1852

Дочь: Гусева(Селявина) (Селявина) София Семенова

Мать ребёнка: Селявина 3Я Жена Татьяна Архиповна

Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.11.1854

Сын: Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов

Мать ребёнка: Селявина 3Я Жена Татьяна Архиповна

Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.09.1856

Сын: Селявин Михаил Семенов

Мать ребёнка: Селявина 3Я Жена Татьяна Архиповна

Журавлевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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