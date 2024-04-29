Селявин Семен Федотов
Место рожденияЖуравлевка Раненбургского уезда
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1816
Журавлевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Семен третьим браком
Бракосочетание
06.?.1836
Семен вторым браком
Рождение ребёнка
14.03.1836
Дочь: (Селявина) Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Селявина 1Я Жена Евдокия Федоровна
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Селявина) Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Селявина 3Я Жена Татьяна Архиповна
Рождение ребёнка
15.07.1844
Сын: Селявин Владимир Семенович
Мать ребёнка: (Челушкина) Анна Осиповна
Рождение ребёнка
26.08.1850
Мать ребёнка: Селявина 3Я Жена Татьяна Архиповна
Рождение ребёнка
17.09.1852
Дочь: Гусева(Селявина) (Селявина) София Семенова
Мать ребёнка: Селявина 3Я Жена Татьяна Архиповна
Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.11.1854
Сын: Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов
Мать ребёнка: Селявина 3Я Жена Татьяна Архиповна
Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.09.1856
Мать ребёнка: Селявина 3Я Жена Татьяна Архиповна
Журавлевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно