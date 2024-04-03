Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов 06.11.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов

Место рождения

Журавлевка Раненбургского уезда

Дата рождения

06.11.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1823 г.р.

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1854

Отец: Селявин Семен Федотов

Мать: Селявина 3Я Жена Татьяна Архиповна

Журавлевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина ? 2Я Жена Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1873

Дочь: (Селявина) Пелагея Александрова

Мать ребёнка: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна

Рождение ребёнка
19.10.1875

Сын: Селявин Дмитрий Александров

Мать ребёнка: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна

Рождение ребёнка
24.12.1877

Сын: Селявин Ефим Александров

Мать ребёнка: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.08.1881

Дочь: Шанина(Селявина) (Селявина) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна

Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.07.1883

Сын: Селявин Заведующий Табачной Фабрикой В Селе Сеславино Василий Александрович

Мать ребёнка: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна

Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1891

Сын: Селявин Семен Александров

Мать ребёнка: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна

Смерть
Неизвестно

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