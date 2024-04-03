Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов
Место рожденияЖуравлевка Раненбургского уезда
Дата рождения06.11.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1854
Журавлевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1873
Рождение ребёнка
19.10.1875
Рождение ребёнка
24.12.1877
Мать ребёнка: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.08.1881
Дочь: Шанина(Селявина) (Селявина) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна
Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.07.1883
Сын: Селявин Заведующий Табачной Фабрикой В Селе Сеславино Василий Александрович
Мать ребёнка: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна
Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1891
Сын: Селявин Семен Александров
Мать ребёнка: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна
Смерть
Неизвестно