Шанина(Селявина) (Селявина) Наталья Александровна 27.08.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шанина(Селявина) (Селявина) Наталья Александровна

Место рождения

Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

27.08.1881

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1881

Отец: Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов

Мать: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна

Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанин Владелец Табачных Фабрик В Сеславино И Богоявленске Иван

Крещение
30.08.1881
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
крестил священник Иоанн Толпин | Восприемники: деревни Змиевки крестьянин Петр Иванов и солдатка Евдокия Поликарпова Макаровы
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Веселовская(Шанина) (Шанина) Мария

Отец ребёнка: Шанин Владелец Табачных Фабрик В Сеславино И Богоявленске Иван

Старосеславино
Рождение ребёнка
1903

Сын: Шанин Александр

Отец ребёнка: Шанин Владелец Табачных Фабрик В Сеславино И Богоявленске Иван

Старосеславино
Рождение ребёнка
1905

Сын: Шанин Николай

Отец ребёнка: Шанин Владелец Табачных Фабрик В Сеславино И Богоявленске Иван

Старосеславино
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Шанина (Шанина) Александра

Отец ребёнка: Шанин Владелец Табачных Фабрик В Сеславино И Богоявленске Иван

Старосеславино
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шанин Петр Иванович

Отец ребёнка: Шанин Владелец Табачных Фабрик В Сеславино И Богоявленске Иван

Старосеславино
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Шанина) Прасковья

Отец ребёнка: Шанин Владелец Табачных Фабрик В Сеславино И Богоявленске Иван

Старосеславино
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шанин Алексей

Отец ребёнка: Шанин Владелец Табачных Фабрик В Сеславино И Богоявленске Иван

Старосеславино
Смерть
1939
Москва
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище Москва

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