Шанина(Селявина) (Селявина) Наталья Александровна
Место рожденияЗмиевка Раненбургского уезда
Дата рождения27.08.1881
Дата смерти1939
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
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Рождение
27.08.1881
Отец: Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов
Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
30.08.1881
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
крестил священник Иоанн Толпин | Восприемники: деревни Змиевки крестьянин Петр Иванов и солдатка Евдокия Поликарпова Макаровы
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Веселовская(Шанина) (Шанина) Мария
Отец ребёнка: Шанин Владелец Табачных Фабрик В Сеславино И Богоявленске Иван
Старосеславино
Рождение ребёнка
1903
Старосеславино
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шанин Николай
Отец ребёнка: Шанин Владелец Табачных Фабрик В Сеславино И Богоявленске Иван
Старосеславино
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Шанина (Шанина) Александра
Отец ребёнка: Шанин Владелец Табачных Фабрик В Сеславино И Богоявленске Иван
Старосеславино
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шанин Петр Иванович
Отец ребёнка: Шанин Владелец Табачных Фабрик В Сеславино И Богоявленске Иван
Старосеславино
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Шанина) Прасковья
Отец ребёнка: Шанин Владелец Табачных Фабрик В Сеславино И Богоявленске Иван
Старосеславино
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шанин Алексей
Отец ребёнка: Шанин Владелец Табачных Фабрик В Сеславино И Богоявленске Иван
Старосеславино
Смерть
1939
Москва
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище Москва