Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна 16.10.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1854

Отец: Семенов Мартин Федотов

Мать: Семенова Наталья Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов

Рождение ребёнка
01.10.1873

Дочь: (Селявина) Пелагея Александрова

Отец ребёнка: Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов

Рождение ребёнка
19.10.1875

Сын: Селявин Дмитрий Александров

Отец ребёнка: Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов

Рождение ребёнка
24.12.1877

Сын: Селявин Ефим Александров

Отец ребёнка: Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.08.1881

Дочь: Шанина(Селявина) (Селявина) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов

Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.07.1883

Сын: Селявин Заведующий Табачной Фабрикой В Селе Сеславино Василий Александрович

Отец ребёнка: Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов

Журавлевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1891

Сын: Селявин Семен Александров

Отец ребёнка: Селявин Управляющий Имениями Путиловых ? Александр Семенов

Смерть
Неизвестно

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