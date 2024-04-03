Семенов Мартин Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Семенов Федот Григорьев
Мать: Семенова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова
Мать ребёнка: Семенова Наталья Савельева
Рождение ребёнка
28.10.1844
Сын: Семенов Спиридон Мартинов
Мать ребёнка: Семенова Наталья Савельева
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Семенова Наталья Савельева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Семенова) Варвара Мартинова
Мать ребёнка: Семенова Наталья Савельева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Семенова) Пелагея Мартиновна
Мать ребёнка: Семенова Наталья Савельева
Рождение ребёнка
16.10.1854
Дочь: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна
Мать ребёнка: Семенова Наталья Савельева
Смерть
Неизвестно