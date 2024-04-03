Семенов Мартин Федотов 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Мартин Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Семенов Федот Григорьев

Мать: Семенова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Наталья Савельева

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова

Мать ребёнка: Семенова Наталья Савельева

Рождение ребёнка
28.10.1844

Сын: Семенов Спиридон Мартинов

Мать ребёнка: Семенова Наталья Савельева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Семенов Иона Мартинов

Мать ребёнка: Семенова Наталья Савельева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Семенова) Варвара Мартинова

Мать ребёнка: Семенова Наталья Савельева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Семенова) Пелагея Мартиновна

Мать ребёнка: Семенова Наталья Савельева

Рождение ребёнка
16.10.1854

Дочь: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна

Мать ребёнка: Семенова Наталья Савельева

Смерть
Неизвестно

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