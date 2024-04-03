Семенова Наталья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова
Отец ребёнка: Семенов Мартин Федотов
Рождение ребёнка
28.10.1844
Сын: Семенов Спиридон Мартинов
Отец ребёнка: Семенов Мартин Федотов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Семенов Мартин Федотов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Семенова) Варвара Мартинова
Отец ребёнка: Семенов Мартин Федотов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Семенова) Пелагея Мартиновна
Отец ребёнка: Семенов Мартин Федотов
Рождение ребёнка
16.10.1854
Дочь: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна
Отец ребёнка: Семенов Мартин Федотов
Смерть
Неизвестно