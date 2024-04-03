Семенова Наталья Савельева 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова Наталья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Мартин Федотов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова

Отец ребёнка: Семенов Мартин Федотов

Рождение ребёнка
28.10.1844

Сын: Семенов Спиридон Мартинов

Отец ребёнка: Семенов Мартин Федотов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Семенов Иона Мартинов

Отец ребёнка: Семенов Мартин Федотов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Семенова) Варвара Мартинова

Отец ребёнка: Семенов Мартин Федотов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Семенова) Пелагея Мартиновна

Отец ребёнка: Семенов Мартин Федотов

Рождение ребёнка
16.10.1854

Дочь: Селявина(Семенова) (Семенова) Прасковья Мартиновна

Отец ребёнка: Семенов Мартин Федотов

Смерть
Неизвестно

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