Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Семенов Мартин Федотов
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова
Отец ребёнка: Дронов Лукьян Гаврилов
Рождение ребёнка
29.05.1871
Сын: Дронов Иван Лукьянов
Отец ребёнка: Дронов Лукьян Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Дронов Яков Лукьянов
Отец ребёнка: Дронов Лукьян Гаврилов
Рождение ребёнка
20.12.1874
Отец ребёнка: Дронов Лукьян Гаврилов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.12.1877
Дочь: (Дронова) Анна Лукьянова
Отец ребёнка: Дронов Лукьян Гаврилов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1882
Отец ребёнка: Дронов Лукьян Гаврилов
Рождение ребёнка
14.10.1883
Отец ребёнка: Дронов Лукьян Гаврилов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно