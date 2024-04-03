Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова

Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Семенов Мартин Федотов

Мать: Семенова Наталья Савельева

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова

Отец ребёнка: Дронов Лукьян Гаврилов

Рождение ребёнка
29.05.1871

Сын: Дронов Иван Лукьянов

Отец ребёнка: Дронов Лукьян Гаврилов

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Дронов Яков Лукьянов

Отец ребёнка: Дронов Лукьян Гаврилов

Рождение ребёнка
20.12.1874

Сын: Дронов Степан Лукьянов

Отец ребёнка: Дронов Лукьян Гаврилов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.12.1877

Дочь: (Дронова) Анна Лукьянова

Отец ребёнка: Дронов Лукьян Гаврилов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1882

Сын: Дронов Андрей 1 Лукьянов

Отец ребёнка: Дронов Лукьян Гаврилов

Рождение ребёнка
14.10.1883

Сын: Дронов Андрей 2 Лукьянов

Отец ребёнка: Дронов Лукьян Гаврилов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.