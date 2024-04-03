(Дронова) Анна Лукьянова 07.12.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Анна Лукьянова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

07.12.1877

Дата смерти

18.03.1905

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1877

Отец: Дронов Лукьян Гаврилов

Мать: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
08.12.1877
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змиевки временнообязанные крестьяне Алексей Иванович и Мария Яковлевна Дроновы
Смерть
18.03.1905
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От чахотки | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 20об.-21

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