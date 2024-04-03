(Дронова) Анна Лукьянова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения07.12.1877
Дата смерти18.03.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1877
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
08.12.1877
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змиевки временнообязанные крестьяне Алексей Иванович и Мария Яковлевна Дроновы
Смерть
18.03.1905
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От чахотки | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 20об.-21