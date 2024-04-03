Дронов Лукьян Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
Около 1868
Рождение ребёнка
29.05.1871
Сын: Дронов Иван Лукьянов
Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Дронов Яков Лукьянов
Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова
Рождение ребёнка
20.12.1874
Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.12.1877
Дочь: (Дронова) Анна Лукьянова
Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1882
Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова
Рождение ребёнка
14.10.1883
Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно