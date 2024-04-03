Дронов Лукьян Гаврилов 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Лукьян Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Дронов Гавриил Аристархов (Евстратов)

Мать: Дронова Акулина Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова

Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова

Рождение ребёнка
29.05.1871

Сын: Дронов Иван Лукьянов

Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Дронов Яков Лукьянов

Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова

Рождение ребёнка
20.12.1874

Сын: Дронов Степан Лукьянов

Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.12.1877

Дочь: (Дронова) Анна Лукьянова

Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1882

Сын: Дронов Андрей 1 Лукьянов

Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова

Рождение ребёнка
14.10.1883

Сын: Дронов Андрей 2 Лукьянов

Мать ребёнка: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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