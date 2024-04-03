Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова Около 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Дронов Лукьян Гаврилов

Мать: Дронова(Семенова) (Семенова) Фекла Мартинова

Бракосочетание
26.10.1886

Муж: Дронов Федот Семенов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Witnesses:по жениху: дер. Змиевки крестьяне - Василий Филимонов Дронов и Василий Акилов Сафронов, по невесте: Федор Андреев Дронов и Иван Никитин Семенов
Рождение ребёнка
18.10.1889

Дочь: (Дронова) Прасковья Федотова

Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов

Рождение ребёнка
01.12.1893

Сын: Дронов Савелий Федотов

Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов

Рождение ребёнка
03.02.1895

Дочь: (Дронова) Агафья Федотова

Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов

Рождение ребёнка
20.04.1897

Сын: Дронов Егор Федотов

Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.05.1898

Сын: Дронов Дмитрий Федотов

Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.06.1899

Сын: Дронов Федор Федотов

Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.02.1903

Сын: Дронов Алексей Федотов

Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
06.08.1904

Дочь: (Дронова) Анна Федотова

Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов

с. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1906

Сын: Дронов Петр Федотов

Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.07.1907

Дочь: (Дронова) Ольга Федотова

Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.12.1910

Сын: Дронов Николай Федотович

Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов

село Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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