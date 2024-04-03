Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
26.10.1886
Муж: Дронов Федот Семенов
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Witnesses:по жениху: дер. Змиевки крестьяне - Василий Филимонов Дронов и Василий Акилов Сафронов, по невесте: Федор Андреев Дронов и Иван Никитин Семенов
Рождение ребёнка
18.10.1889
Дочь: (Дронова) Прасковья Федотова
Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов
Рождение ребёнка
01.12.1893
Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов
Рождение ребёнка
03.02.1895
Дочь: (Дронова) Агафья Федотова
Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов
Рождение ребёнка
20.04.1897
Сын: Дронов Егор Федотов
Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.05.1898
Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.06.1899
Сын: Дронов Федор Федотов
Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.02.1903
Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
06.08.1904
Дочь: (Дронова) Анна Федотова
Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов
с. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1906
Сын: Дронов Петр Федотов
Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.07.1907
Дочь: (Дронова) Ольга Федотова
Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.12.1910
Отец ребёнка: Дронов Федот Семенов
село Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно