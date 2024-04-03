Дронов Дмитрий Федотов 10.05.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Дмитрий Федотов

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

10.05.1898

Дата смерти

08.07.1898

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1898

Отец: Дронов Федот Семенов

Мать: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
10.05.1898
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 5об.-6 | Восприемники: Села Змеевки кр. Захар Андреев Хренов и города С. Петербурга дворянка Анна Феодорова Армфельд
Смерть
08.07.1898
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 20об.-21

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