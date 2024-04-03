Дронов Дмитрий Федотов
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения10.05.1898
Дата смерти08.07.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.05.1898
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
10.05.1898
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 5об.-6 | Восприемники: Села Змеевки кр. Захар Андреев Хренов и города С. Петербурга дворянка Анна Феодорова Армфельд
Смерть
08.07.1898
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 20об.-21