Дронов Федот Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Дочь: (Дронова) Прасковья Федотова
Мать ребёнка: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова
Мать ребёнка: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова
Дочь: (Дронова) Агафья Федотова
Мать ребёнка: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова
Сын: Дронов Егор Федотов
Мать ребёнка: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова
Мать ребёнка: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова
Сын: Дронов Федор Федотов
Мать ребёнка: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова
Мать ребёнка: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова
Дочь: (Дронова) Анна Федотова
Мать ребёнка: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова
Сын: Дронов Петр Федотов
Мать ребёнка: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова
Дочь: (Дронова) Ольга Федотова
Мать ребёнка: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова
Мать ребёнка: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова