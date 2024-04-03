Дронов Николай Федотович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения01.12.1910
Дата смерти?.06.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1910
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
02.12.1910
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 14об.-15 | Восприемники: Села Змеевки кр. Андрей Лукьянов Дронов и кр. Евдокия Яковлева Скороходова
Смерть
?.06.1941
Причина смерти: пропал без вести