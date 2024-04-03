Дронов Николай Федотович 01.12.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Николай Федотович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

01.12.1910

Дата смерти

?.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1910

Отец: Дронов Федот Семенов

Мать: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Мария Емельяновна

Крещение
02.12.1910
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 14об.-15 | Восприемники: Села Змеевки кр. Андрей Лукьянов Дронов и кр. Евдокия Яковлева Скороходова
Смерть
?.06.1941
Причина смерти: пропал без вести

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