Дронов Петр Федотов
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения09.05.1906
Дата смерти19.06.1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1906
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
09.05.1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 лист 6об.-7 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Иван Ионов Семенов и Матрона Алексеева Долгова
Смерть
19.06.1906
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От простого поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 лист 26об.-27