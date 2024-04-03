Дронов Петр Федотов 09.05.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Петр Федотов

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

09.05.1906

Дата смерти

19.06.1906

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1906

Отец: Дронов Федот Семенов

Мать: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
09.05.1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 лист 6об.-7 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Иван Ионов Семенов и Матрона Алексеева Долгова
Смерть
19.06.1906
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От простого поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 лист 26об.-27

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