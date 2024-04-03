(Дронова) Анна Федотова
Место рожденияс. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния
Дата рождения06.08.1904
Дата смерти24.01.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1904
с. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния
Крещение
07.08.1904
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 9 лист 10об.-11 | Восприемники: Села Змеевки кресьяне: Иван Ионов Семенов и девица Анна Лукьянова Дронова
Смерть
24.01.1905
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От коклюша | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 20об.-21