(Дронова) Анна Федотова 06.08.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Дронова) Анна Федотова

(Дронова) Анна Федотова

Место рождения

с. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния

Дата рождения

06.08.1904

Дата смерти

24.01.1905

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1904

Отец: Дронов Федот Семенов

Мать: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова

с. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния
Крещение
07.08.1904
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 9 лист 10об.-11 | Восприемники: Села Змеевки кресьяне: Иван Ионов Семенов и девица Анна Лукьянова Дронова
Смерть
24.01.1905
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От коклюша | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 20об.-21

Мы используем куки для улучшения работы сайта.