Дронов Егор Федотов
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения20.04.1897
Дата смерти13.06.1897
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1897
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
21.04.1897
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 4об.-5 | Восприемники: Села Змеевки кр. Семен Ионов Семенов и кр. девица Анна Лукианова Листарова
Крещение
21.04.1897
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 4об.-5
Смерть
13.06.1897
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От колики | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 22об.-23