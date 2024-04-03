Дронов Егор Федотов 20.04.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Егор Федотов

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

20.04.1897

Дата смерти

13.06.1897

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1897

Отец: Дронов Федот Семенов

Мать: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
21.04.1897
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 4об.-5 | Восприемники: Села Змеевки кр. Семен Ионов Семенов и кр. девица Анна Лукианова Листарова
Крещение
21.04.1897
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 4об.-5
Смерть
13.06.1897
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От колики | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 22об.-23

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