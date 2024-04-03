Дронов Федор Федотов 01.06.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Федор Федотов

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

01.06.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1899

Отец: Дронов Федот Семенов

Мать: Дронова(Дронова) (Дронова) Устинья Лукьянова

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
02.06.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 6об.-7 | Восприемники: Села Змеевки кр. Захар Андреев Хренов и г. Раненбурга мещанка девица Анастасия Иванова Смирнова
Бракосочетание
01.?.1920

Жена: Дронова(Челенкова) (Челенкова(Внебрачная Дочь)) Екатерина Васильева

с. Змеевка, Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 37об.-38 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполк... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1923

Дочь: (Дронова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Дронова(Челенкова) (Челенкова(Внебрачная Дочь)) Екатерина Васильева

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
из родивш - 1 . из ост. - 1. ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 82 лист 168 Книга регистрации актов о рождении ... Показать все
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Челенкова) (Челенкова(Внебрачная Дочь)) Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Челенкова) (Челенкова(Внебрачная Дочь)) Екатерина Васильева

Смерть
Неизвестно

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