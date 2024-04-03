Дронов Федор Федотов
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения01.06.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1899
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
02.06.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 6об.-7 | Восприемники: Села Змеевки кр. Захар Андреев Хренов и г. Раненбурга мещанка девица Анастасия Иванова Смирнова
Бракосочетание
01.?.1920
с. Змеевка, Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 37об.-38 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполк... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1923
Дочь: (Дронова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Дронова(Челенкова) (Челенкова(Внебрачная Дочь)) Екатерина Васильева
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
из родивш - 1 . из ост. - 1. ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 82 лист 168 Книга регистрации актов о рождении ... Показать все
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Челенкова) (Челенкова(Внебрачная Дочь)) Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Челенкова) (Челенкова(Внебрачная Дочь)) Екатерина Васильева
Смерть
Неизвестно