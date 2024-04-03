Дронова(Челенкова) (Челенкова(Внебрачная Дочь)) Екатерина Васильева 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Челенкова) (Челенкова(Внебрачная Дочь)) Екатерина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1861 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Челенков Василий Агапович

Мать: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитична

Бракосочетание
01.?.1920

Муж: Дронов Федор Федотов

с. Змеевка, Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 37об.-38 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполк... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1923

Дочь: (Дронова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Дронов Федор Федотов

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
из родивш - 1 . из ост. - 1. ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 82 лист 168 Книга регистрации актов о рождении ... Показать все
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Федор Федотов

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Федор Федотов

Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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