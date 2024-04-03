Дронова(Челенкова) (Челенкова(Внебрачная Дочь)) Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
01.?.1920
Муж: Дронов Федор Федотов
с. Змеевка, Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 37об.-38 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполк... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1923
Дочь: (Дронова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Дронов Федор Федотов
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
из родивш - 1 . из ост. - 1. ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 82 лист 168 Книга регистрации актов о рождении ... Показать все
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Федор Федотов
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Федор Федотов
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.