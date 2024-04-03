Челенков Василий Агапович 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Василий Агапович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Челенков Агап Ананьевич

Мать: Челенкова Матрона Михайловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
23.?.1877

Жена: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитична

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.11.1878

Сын: Челенков Иван Васильев

Мать ребёнка: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитична

Рождение ребёнка
14.10.1880

Дочь: (Челенкова) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитична

Рождение ребёнка
13.06.1884

Сын: Челенков Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитична

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Дронова(Челенкова) (Челенкова(Внебрачная Дочь)) Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитична

Смерть
Неизвестно

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