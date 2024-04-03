Челенков Василий Агапович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1857
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
23.?.1877
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.11.1878
Мать ребёнка: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитична
Рождение ребёнка
14.10.1880
Дочь: (Челенкова) Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитична
Рождение ребёнка
13.06.1884
Сын: Челенков Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитична
Рождение ребёнка
1900
Смерть
Неизвестно