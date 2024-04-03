Челенков Агап Ананьевич 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Агап Ананьевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1826

Дата смерти

26.01.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Челенков Ананий Гаврилов

Мать: Челенкова Марфа Николаева (Ефимова?)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
05.07.1844

Жена: Челенкова Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Сафронова(Челенкова) (Челенкова) 1-Я Жена Аксинья Агаповна

Мать ребёнка: Челенкова Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
06.01.1851

Сын: Челенков Михаил Агапович

Мать ребёнка: Челенкова Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
06.11.1853

Сын: Челенков Павел Агапович

Мать ребёнка: Челенкова Матрона Михайловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1857

Сын: Челенков Василий Агапович

Мать ребёнка: Челенкова Матрона Михайловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Челенкова) Прасковья Агаповна

Мать ребёнка: Челенкова Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Челенков Дмитрий Агапович

Мать ребёнка: Челенкова Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Челенков Селиверст Агапович

Мать ребёнка: Челенкова Матрона Михайловна

Смерть
26.01.1877
Причина смерти: от удушья

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