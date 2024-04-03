Челенкова Матрона Михайловна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
05.07.1844
Рождение ребёнка
1847
Рождение ребёнка
06.01.1851
Отец ребёнка: Челенков Агап Ананьевич
Рождение ребёнка
06.11.1853
Отец ребёнка: Челенков Агап Ананьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1857
Сын: Челенков Василий Агапович
Отец ребёнка: Челенков Агап Ананьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Челенкова) Прасковья Агаповна
Отец ребёнка: Челенков Агап Ананьевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Челенков Дмитрий Агапович
Отец ребёнка: Челенков Агап Ананьевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Челенков Селиверст Агапович
Отец ребёнка: Челенков Агап Ананьевич
Смерть
Неизвестно