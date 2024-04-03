Челенкова Матрона Михайловна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова Матрона Михайловна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
05.07.1844

Муж: Челенков Агап Ананьевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Сафронова(Челенкова) (Челенкова) 1-Я Жена Аксинья Агаповна

Отец ребёнка: Челенков Агап Ананьевич

Рождение ребёнка
06.01.1851

Сын: Челенков Михаил Агапович

Отец ребёнка: Челенков Агап Ананьевич

Рождение ребёнка
06.11.1853

Сын: Челенков Павел Агапович

Отец ребёнка: Челенков Агап Ананьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1857

Сын: Челенков Василий Агапович

Отец ребёнка: Челенков Агап Ананьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Челенкова) Прасковья Агаповна

Отец ребёнка: Челенков Агап Ананьевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Челенков Дмитрий Агапович

Отец ребёнка: Челенков Агап Ананьевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Челенков Селиверст Агапович

Отец ребёнка: Челенков Агап Ананьевич

Смерть
Неизвестно

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