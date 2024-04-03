Челенков Павел Агапович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения06.11.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1853
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1874
Рождение ребёнка
Около 1877
Рождение ребёнка
02.02.1880
Мать ребёнка: Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.08.1882
Дочь: (Челенкова) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.08.1886
Рождение ребёнка
01.03.1888
Рождение ребёнка
21.07.1891
Рождение ребёнка
27.02.1895
Смерть
Неизвестно