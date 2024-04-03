Челенков Павел Агапович 06.11.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Павел Агапович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

06.11.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1853

Отец: Челенков Агап Ананьевич

Мать: Челенкова Матрона Михайловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна

Рождение ребёнка
25.12.1874

Дочь: (Челенкова) Анисья Павлова

Мать ребёнка: Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Челенков Егор Павлов

Мать ребёнка: Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна

Рождение ребёнка
02.02.1880

Сын: Челенков Семен Павлович

Мать ребёнка: Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.08.1882

Дочь: (Челенкова) Наталья Павловна

Мать ребёнка: Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.08.1886

Сын: Челенков Иван Павлович

Мать ребёнка: Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна

Рождение ребёнка
01.03.1888

Сын: Челенков Федот Павлович

Мать ребёнка: Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна

Рождение ребёнка
21.07.1891

Дочь: (Челенкова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна

Рождение ребёнка
27.02.1895

Сын: Челенков Василий Павлович

Мать ребёнка: Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна

Смерть
Неизвестно

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