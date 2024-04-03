Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1854
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1874
Дочь: (Челенкова) Анисья Павлова
Отец ребёнка: Челенков Павел Агапович
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Челенков Егор Павлов
Отец ребёнка: Челенков Павел Агапович
Рождение ребёнка
02.02.1880
Отец ребёнка: Челенков Павел Агапович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.08.1882
Дочь: (Челенкова) Наталья Павловна
Отец ребёнка: Челенков Павел Агапович
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.08.1886
Отец ребёнка: Челенков Павел Агапович
Рождение ребёнка
01.03.1888
Отец ребёнка: Челенков Павел Агапович
Рождение ребёнка
21.07.1891
Дочь: (Челенкова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Челенков Павел Агапович
Рождение ребёнка
27.02.1895
Сын: Челенков Василий Павлович
Отец ребёнка: Челенков Павел Агапович
Смерть
Неизвестно