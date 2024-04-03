Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна 05.11.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1854

Отец: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный

Мать: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челенков Павел Агапович

Рождение ребёнка
25.12.1874

Дочь: (Челенкова) Анисья Павлова

Отец ребёнка: Челенков Павел Агапович

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Челенков Егор Павлов

Отец ребёнка: Челенков Павел Агапович

Рождение ребёнка
02.02.1880

Сын: Челенков Семен Павлович

Отец ребёнка: Челенков Павел Агапович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.08.1882

Дочь: (Челенкова) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Челенков Павел Агапович

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.08.1886

Сын: Челенков Иван Павлович

Отец ребёнка: Челенков Павел Агапович

Рождение ребёнка
01.03.1888

Сын: Челенков Федот Павлович

Отец ребёнка: Челенков Павел Агапович

Рождение ребёнка
21.07.1891

Дочь: (Челенкова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Челенков Павел Агапович

Рождение ребёнка
27.02.1895

Сын: Челенков Василий Павлович

Отец ребёнка: Челенков Павел Агапович

Смерть
Неизвестно

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