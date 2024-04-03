Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти02.07.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
29.?.1852
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
05.11.1854
Рождение ребёнка
1861
Рождение ребёнка
1865
Сын: Скороходов Андрей Степанов
Мать ребёнка: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова
Рождение ребёнка
1867
Сын: Скороходов Семен Степанов
Мать ребёнка: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Скороходова) Ирина Степановна
Мать ребёнка: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова
Рождение ребёнка
1872
Смерть
02.07.1874
Причина смерти: от скира
Рождение ребёнка
15.08.1874
Дочь: (Скороходова) Васса Степанова
Мать ребёнка: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова
дер.Змиевка Раненбургского уезда