Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

02.07.1874

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1809 г.р.

Жена

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Долгов Фаддей Петрович

Мать: Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
29.?.1852

Жена: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
05.11.1854

Дочь: Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна

Мать ребёнка: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова

Рождение ребёнка
1865

Сын: Скороходов Андрей Степанов

Мать ребёнка: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова

Рождение ребёнка
1867

Сын: Скороходов Семен Степанов

Мать ребёнка: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Скороходова) Ирина Степановна

Мать ребёнка: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кузьмичева(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова

Смерть
02.07.1874
Причина смерти: от скира
Рождение ребёнка
15.08.1874

Дочь: (Скороходова) Васса Степанова

Мать ребёнка: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова

дер.Змиевка Раненбургского уезда

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