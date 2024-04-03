Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Челышкин Григорий Григорьевич

Мать: Челышкин Домна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Егор Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Фаддей Петрович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Долгова) Евдокия Фаддеевна

Отец ребёнка: Долгов Фаддей Петрович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна

Отец ребёнка: Долгов Фаддей Петрович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный

Отец ребёнка: Долгов Фаддей Петрович

Рождение ребёнка
08.11.1836

Дочь: Семина(Долгова) (Долгова) Степанида Фаддеевна

Отец ребёнка: Долгов Фаддей Петрович

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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