Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Челышкин Григорий Григорьевич
Мать: Челышкин Домна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Долгова) Евдокия Фаддеевна
Отец ребёнка: Долгов Фаддей Петрович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна
Отец ребёнка: Долгов Фаддей Петрович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный
Отец ребёнка: Долгов Фаддей Петрович
Рождение ребёнка
08.11.1836
Дочь: Семина(Долгова) (Долгова) Степанида Фаддеевна
Отец ребёнка: Долгов Фаддей Петрович
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно