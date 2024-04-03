Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Долгов Фаддей Петрович

Мать: Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Долгова) Устинья Артемьевна

Отец ребёнка: Долгов Артемий Васильевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
14.01.1852

Сын: Долгов Максим Артемьевич

Отец ребёнка: Долгов Артемий Васильевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
08.04.1854

Дочь: (Долгова) Александра Артемова

Отец ребёнка: Долгов Артемий Васильевич

Артемий записан с отчеством Николаевич
Рождение ребёнка
1858

Сын: Долгов Василий Артемьев

Отец ребёнка: Долгов Артемий Васильевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Долгов Иван Артемьев

Отец ребёнка: Долгов Артемий Васильевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Селявина(Долгова) (Долгова) Дарья Артемовна

Отец ребёнка: Долгов Артемий Васильевич

Рождение ребёнка
22.04.1871

Сын: Долгов Семен Артемьев

Отец ребёнка: Долгов Артемий Васильевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Долгов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Долгов Артемий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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