Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Долгова) Устинья Артемьевна
Отец ребёнка: Долгов Артемий Васильевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
14.01.1852
Отец ребёнка: Долгов Артемий Васильевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
08.04.1854
Дочь: (Долгова) Александра Артемова
Отец ребёнка: Долгов Артемий Васильевич
Артемий записан с отчеством Николаевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Долгов Артемий Васильевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Долгов Иван Артемьев
Отец ребёнка: Долгов Артемий Васильевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Селявина(Долгова) (Долгова) Дарья Артемовна
Отец ребёнка: Долгов Артемий Васильевич
Рождение ребёнка
22.04.1871
Отец ребёнка: Долгов Артемий Васильевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Долгов Артемий Васильевич
Смерть
Неизвестно