Долгов Фаддей Петрович 17.08.1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Фаддей Петрович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

17.08.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1807

Отец: Долгов Петр Митрофанович

Мать: Долгова Гликерия (Лукерья) Семеновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна

Крещение
17.08.1807
Никольская церковь села Лычное
Воспринмники: Ефим Кононов и Дарья Кононова. ГАРО 627/248/26
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Долгова) Евдокия Фаддеевна

Мать ребёнка: Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна

Мать ребёнка: Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный

Мать ребёнка: Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
08.11.1836

Дочь: Семина(Долгова) (Долгова) Степанида Фаддеевна

Мать ребёнка: Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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