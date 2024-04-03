Долгов Фаддей Петрович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения17.08.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
17.08.1807
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
17.08.1807
Никольская церковь села Лычное
Воспринмники: Ефим Кононов и Дарья Кононова. ГАРО 627/248/26
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Долгова) Евдокия Фаддеевна
Мать ребёнка: Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1831
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
08.11.1836
Дочь: Семина(Долгова) (Долгова) Степанида Фаддеевна
Мать ребёнка: Долгова(Челышкина) (Челышкина) Анастасия Григорьевна
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно