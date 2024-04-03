Долгова Гликерия (Лукерья) Семеновна 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Гликерия (Лукерья) Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Долгов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Долгов Петр Митрофанович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1801

Сын: Долгов Рекрут Никита Петрович

Отец ребёнка: Долгов Петр Митрофанович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
ельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.08.1807

Сын: Долгов Фаддей Петрович

Отец ребёнка: Долгов Петр Митрофанович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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