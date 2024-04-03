Долгова Гликерия (Лукерья) Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Долгов Петр Митрофанович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1801
Сын: Долгов Рекрут Никита Петрович
Отец ребёнка: Долгов Петр Митрофанович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
ельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.08.1807
Отец ребёнка: Долгов Петр Митрофанович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно