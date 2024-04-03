Долгов Алексей Петрович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1794
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Долгова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Долгова) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Долгова Наталья Федоровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Челушкина(Долгова) (Долгова) Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Долгова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Долгова) Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Долгова Наталья Федоровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Долгова) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Долгова Наталья Федоровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Долгова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
20.04.1832
Мать ребёнка: Долгова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Долгова Наталья Федоровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно