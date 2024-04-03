Долгов Алексей Петрович 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Алексей Петрович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Долгов Петр Митрофанович

Мать: Долгова Гликерия (Лукерья) Семеновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Долгова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Долгова) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Долгова Наталья Федоровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Челушкина(Долгова) (Долгова) Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Долгова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Долгова) Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Долгова Наталья Федоровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Долгова) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Долгова Наталья Федоровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Долгова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
20.04.1832

Сын: Долгов Семен Алексеев

Мать ребёнка: Долгова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Долгов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Долгова Наталья Федоровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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