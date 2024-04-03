Долгова Наталья Федоровна 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Долгов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Долгова) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Долгов Алексей Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Челушкина(Долгова) (Долгова) Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Долгов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Долгова) Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Долгов Алексей Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Долгова) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Долгов Алексей Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Долгов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
20.04.1832

Сын: Долгов Семен Алексеев

Отец ребёнка: Долгов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Долгов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Долгов Алексей Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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