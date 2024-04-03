Долгова Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Долгов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Долгова) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Долгов Алексей Петрович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Челушкина(Долгова) (Долгова) Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Долгов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Долгова) Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Долгов Алексей Петрович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Долгова) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Долгов Алексей Петрович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Долгов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
20.04.1832
Отец ребёнка: Долгов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Долгов Алексей Петрович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно