Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Долгов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
02.08.1851
Сын: Гусев Максим Ильин
Отец ребёнка: Гусев Илья Федоров
Рождение ребёнка
28.03.1853
Сын: Гусев Никита Ильин
Отец ребёнка: Гусев Илья Федоров
Рождение ребёнка
01.01.1856
Сын: Гусев Степан Ильин
Отец ребёнка: Гусев Илья Федоров
Илья Федоров значится как поступивший в государственное ополчение
Рождение ребёнка
1861
Сын: Гусев Андрей Ильин
Отец ребёнка: Гусев Илья Федоров
Смерть
Неизвестно