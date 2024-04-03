Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Долгов Алексей Петрович

Мать: Долгова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
02.08.1851

Сын: Гусев Максим Ильин

Отец ребёнка: Гусев Илья Федоров

Рождение ребёнка
28.03.1853

Сын: Гусев Никита Ильин

Отец ребёнка: Гусев Илья Федоров

Рождение ребёнка
01.01.1856

Сын: Гусев Степан Ильин

Отец ребёнка: Гусев Илья Федоров

Илья Федоров значится как поступивший в государственное ополчение
Рождение ребёнка
1861

Сын: Гусев Андрей Ильин

Отец ребёнка: Гусев Илья Федоров

Смерть
Неизвестно

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