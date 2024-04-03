Гусев Илья Федоров 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Илья Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

19.04.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Гусев Федор Маркьянов

Мать: Гусева Екатерина

Рождение ребёнка
02.08.1851

Сын: Гусев Максим Ильин

Мать ребёнка: Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
28.03.1853

Сын: Гусев Никита Ильин

Мать ребёнка: Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
01.01.1856

Сын: Гусев Степан Ильин

Мать ребёнка: Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева

Илья Федоров значится как поступивший в государственное ополчение
Рождение ребёнка
1861

Сын: Гусев Андрей Ильин

Мать ребёнка: Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева

Смерть
19.04.1887
Причина смерти: от запора

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