Гусев Илья Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти19.04.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Гусев Федор Маркьянов
Мать: Гусева Екатерина
Рождение ребёнка
02.08.1851
Сын: Гусев Максим Ильин
Мать ребёнка: Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
28.03.1853
Сын: Гусев Никита Ильин
Мать ребёнка: Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
01.01.1856
Сын: Гусев Степан Ильин
Мать ребёнка: Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева
Илья Федоров значится как поступивший в государственное ополчение
Рождение ребёнка
1861
Сын: Гусев Андрей Ильин
Мать ребёнка: Гусева(Долгова) (Долгова) Евдокия Алексеева
Смерть
19.04.1887
Причина смерти: от запора