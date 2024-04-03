Гусева Екатерина 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Гусев Федор Маркьянов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Гусев Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Гусев Федор Маркьянов

Рождение ребёнка
04.08.1815

Дочь: (Гусева) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Гусев Федор Маркьянов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гусев Николай Федоров

Отец ребёнка: Гусев Федор Маркьянов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Гусев Илья Федоров

Отец ребёнка: Гусев Федор Маркьянов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Селявина(Гусева) (Гусева) Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Гусев Федор Маркьянов

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