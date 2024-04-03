Гусева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Гусев Федор Маркьянов
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Гусев Федор Маркьянов
Рождение ребёнка
04.08.1815
Дочь: (Гусева) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Гусев Федор Маркьянов
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Гусев Федор Маркьянов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гусев Илья Федоров
Отец ребёнка: Гусев Федор Маркьянов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Селявина(Гусева) (Гусева) Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Гусев Федор Маркьянов