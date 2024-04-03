Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти19.11.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Гусев Федор Маркьянов
Мать: Гусева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Антонова(Селявина) Марфа Аристарховна (Христофоровна)
Отец ребёнка: Селявин Христофор Петров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Семина(Селявина) (Селявина) Евдокия Христофорова
Отец ребёнка: Селявин Христофор Петров
Рождение ребёнка
22.01.1836
Сын: Селявин Григорий Христофоров
Отец ребёнка: Селявин Христофор Петров
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.03.1844
Сын: Селявин Степан Христофоров
Отец ребёнка: Селявин Христофор Петров
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Селявина) Александра Христофорова
Отец ребёнка: Селявин Христофор Петров
Рождение ребёнка
25.01.1850
Сын: Селявин Герасим Христофоров
Отец ребёнка: Селявин Христофор Петров
Смерть
19.11.1874
Причина смерти: от старости