Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

19.11.1874

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Гусев Федор Маркьянов

Мать: Гусева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Христофор Петров

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Антонова(Селявина) Марфа Аристарховна (Христофоровна)

Отец ребёнка: Селявин Христофор Петров

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Семина(Селявина) (Селявина) Евдокия Христофорова

Отец ребёнка: Селявин Христофор Петров

Рождение ребёнка
22.01.1836

Сын: Селявин Григорий Христофоров

Отец ребёнка: Селявин Христофор Петров

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.03.1844

Сын: Селявин Степан Христофоров

Отец ребёнка: Селявин Христофор Петров

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Селявина) Александра Христофорова

Отец ребёнка: Селявин Христофор Петров

Рождение ребёнка
25.01.1850

Сын: Селявин Герасим Христофоров

Отец ребёнка: Селявин Христофор Петров

Смерть
19.11.1874
Причина смерти: от старости

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