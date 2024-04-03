Селявин Григорий Христофоров 22.01.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Григорий Христофоров

Место рождения

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

22.01.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1836

Отец: Селявин Христофор Петров

Мать: Селявина(Гусева) (Гусева) Екатерина Федорова

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
07.02.1854

Жена: Селявина(Осипова) (Осипова) Евдокия Савельева

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
01.06.1856

Дочь: (Селявина) Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Селявина(Осипова) (Осипова) Евдокия Савельева

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Селявина(Осипова) (Осипова) Евдокия Савельева

Рождение ребёнка
21.11.1870

Дочь: Романова(Селявина) (Селявина) Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Селявина(Осипова) (Осипова) Евдокия Савельева

Рождение ребёнка
11.02.1873

Сын: Селявин Александр Григорьев

Мать ребёнка: Селявина(Осипова) (Осипова) Евдокия Савельева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.05.1876

Дочь: (Селявина) Елена Григорьева

Мать ребёнка: Селявина(Осипова) (Осипова) Евдокия Савельева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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