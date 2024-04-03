Селявин Григорий Христофоров
Место рождениядер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения22.01.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1836
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
07.02.1854
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
01.06.1856
Дочь: (Селявина) Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Селявина(Осипова) (Осипова) Евдокия Савельева
Рождение ребёнка
1858
Рождение ребёнка
21.11.1870
Рождение ребёнка
11.02.1873
Сын: Селявин Александр Григорьев
Мать ребёнка: Селявина(Осипова) (Осипова) Евдокия Савельева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.05.1876
Дочь: (Селявина) Елена Григорьева
Мать ребёнка: Селявина(Осипова) (Осипова) Евдокия Савельева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно