Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Селявин Григорий Христофоров

Мать: Селявина(Осипова) (Осипова) Евдокия Савельева

Бракосочетание
27.?.1874

Муж: Селявин Михаил Семенов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.07.1876

Дочь: (Селявина) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.10.1878

Дочь: (Селявина) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов

Рождение ребёнка
26.09.1880

Сын: Селявин Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов

Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.10.1882

Сын: Селявин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов

Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.07.1884

Сын: Селявин Петр Михайлов

Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов

Смерть
Неизвестно

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