Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
27.?.1874
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.07.1876
Дочь: (Селявина) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.10.1878
Дочь: (Селявина) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
26.09.1880
Сын: Селявин Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов
Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.10.1882
Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов
Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.07.1884
Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов
Смерть
Неизвестно